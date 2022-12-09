Севастопольский аквариум пообещали пока не трогать

Коллекцию рыб из здания Института биологии южных морей не выселят, а вопрос о дальнейшей судьбе Севастопольского аквариума обещают решить.

Об этом шла речь 8 декабря на заседании правительства Севастополя.

Вопрос возник в связи с появившимися в соцсетях сообщениями о якобы угрожающей для Аквариума ситуации, связанной с окончанием срока 25-летнего договора между Институтом биологии южных морей (ИнБЮМ) и Севастопольским аквариумом.

Как сообщил на заседании заместитель губернатора Игорь Михеев, он встретился с руководителем института и выяснил, что речь о выезде 9 декабря не идет.

– По крайней мере, у исполняющего обязанности руководителя института таких планов не было и нет, – пояснил замгубернатора.

Он подтвердил, что срок старого договора, заключенного в 1997 году, действительно истек, а для заключения нового соглашения необходимо оформить пакет документов в рамках российского законодательства.

– Нужен пакет документов, который ИнБЮМ будет подавать своему учредителю, поскольку любая имущественная сделка согласовывается с учредителем. Вот об этом сейчас идет определенный спор, – сказал И.Михеев.

По его информации, институт готов взаимодействовать с арендаторами, которые сейчас владеют и управляют Севастопольским аквариумом, и оказать им помощь в подготовке необходимого комплекта документов.

Далее институту надо будет согласовывать этот пакет в Министерстве науки и высшего образования РФ. В свою очередь, правительство Севастополя может сделать соответствующее ходатайство.

– Но собственник должен проявить заинтересованность, а не требовать продления украинского договора, который продлить в принципе невозможно, – продолжил тему губернатор Михаил Развожаев.

Он попросил держать вопрос на контроле, подготовить соответствующее ходатайство, пообещав при необходимости объяснить суть проблемы в Министерстве.

– Донесите и до второй стороны, что им необходимо сделать. Пока документы готовятся, никто никого трогать не будет, – заверил М.Развожаев.