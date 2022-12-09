С двумя операторами пляжей расторгли контракты

Об этом 8 декабря на заседании правительства заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

– У нас были расторгнуты договорные отношения с двумя операторами пляжей: по инициативе заказчика и по решению суда, из-за предоставления недостоверных сведений на конкурсную процедуру, – сообщил он, представляя проект соответствующего постановления.

По его информации, речь идет об операторе пляжа Парка Победы, который уличен судом в документальном подлоге, а также об операторе пляжа «Хрустальный».

По его словам, пляжем Парка Победы уже занимается ГБУ «Парки и скверы», за пляжем «Хрустальный» закрепили муниципальный округ.

– Муниципальный округ там ничего не делает. До определения нового оператора возьмите его на контроль. Потому что отвратительно там, – распорядился губернатор Михаил Развожаев.