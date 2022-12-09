Покажут обмундирование солдат времен Крымской войны

В музейном комплексе "Махайловская батарея" открылась выставка формы и снаряжения солдат времен Крымской войны «Форма и снаряжение николаевской России и ее противников в Крымской войне». Экспозиция будет открыта целый год, до 30 декабря 2023 года.

«В течение 10 лет реконструкторы изучали исторические материалы, музейные экспонаты той эпохи и на их основе создавали точные копии обмундирования и снаряжения. Многие вещи сшиты вручную с применением оригинальной фурнитуры середины позапрошлого столетия», – сообщил руководитель общественной организации «Гренадер» Илья Давыдов.

Любопытно, что мундирное сукно, из которого шили обмундирование для российской армии во времена Крымской войны, было очень толстым, без ворса. С одной стороны, такое сукно было очень теплым, но, с другой, этот материал обладает првышенной гигроскопичностью.

Под дождем шинель сильно «прибавляла» в весе, что делало ее тяжелой и неудобной. И только уже после Крымской войны, в начале шестидесятых годов, в армии встал вопрос, насколько гигиенично и удобно в носке такое обмундирование.

На выставке представлены девять комплектов формы солдат российской, французской и английской армий: мундиры, шинели, фуражки, снаряжение.

Выставка проводится в рамках проекта по развитию движения исторической реконструкции среди школьников и студентов «Бивуак».

Она посвящена 170-летию начала Крымской войны.

Напомним, что Крымская война началась в октябре 1853 года и завершилась в феврале 1856 года.