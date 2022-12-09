Новые сорта роз цветут круглый год

Никитский ботанический сад представил новые сорта роз собственной селекции. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Сорта роз «Первоклассница», «Марина Стевен» и «Мечта» выведены в 2022 году. Все они – произведения селекционера Никитского ботанического сада Зинаиды Клименко.

«Первоклассница» обладает бело-розовыми крупными густомахровыми цветками бокаловидной формы. «Марина Стевен» – ароматными кремово-розовыми с абрикосовым оттенком в центре. «Мечта» – двухцветная, ярко-розовая с жёлтым глазком, махровая с нежным ароматом.

На Южном берегу Крыма все четыре сорта роз цветут более 200 дней за сезон, имеют четыре фазы цветения. Растения используются для украшения партеров, клумб, в групповых и одиночных посадках, в штамбовой культуре, на срез.

На сегодняшний день в Никитском ботаническом саду выведено 35 сортов роз. Всего в розарии сада можно увидеть около 160 сортов.