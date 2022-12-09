Названы лучшие российские игристые вина и шампанское в 2022 году

Винные эксперты обещают, что на наших новогодних столах будут только качественные вина на любой вкус по демократической цене.

К Новому году эксперты Роскачества исследовали более сотни образцов российских игристых вин и шампанского в ценовой категории до 1000 рублей и выпустили свежий рейтинг.

Cоздание игристого вина – это «элитарный» тип производства. Лишь немногие из более чем 100 российских производителей вина России обладают необходимым оборудованием, специалистами и опытом для создания качественного игристого вина. Результаты показали, что качество продукции с каждым годом растет.

Главный итог года: около 92% всего исследованного вина соответствует повышенному стандарту, установленному Роскачеством на уровне 78 баллов по 100-балльной шкале (в 2019 году этот же показатель составлял 72%).

Лучшими брютами в категории российских игристых вин эксперты признали: «Высокий Берег. Рислинг», 2021 год, производитель – «Кубань-Вино» – 84,8 балла (465 руб.); «Мысхако Кюве», 2021 год, «Мысхако» – 84 балла (349,99 руб.); «Терруар Кубани», 2021 год, «Кубань-Вино» – 83,7 балла (359,99 руб.).

В категории полусладких первое место делят два игристых, белое и розовое: «ЗБ вайн Москато» и «Балаклава Мускат», 2021 год, производитель – «Золотая Балка» – 83,5 балла.

Для тех, кто любит игристое послаще, но "традиционной расцветки": «Балаклава Мускат», 2021 год, «Золотая Балка» – 83,5 балла; «ЗБ вайн Москато», 2021 год, производитель – «Золотая Балка», – 83,2 балла; «Терруар Кубани», 2021 год – «Кубань-Вино» – 83 балла.

В категории полусладких вин также стоит отметить лучшее полусладкое красное игристое вино «Золотая Балка», 2021.

Лучший экстра-брют «Аристов. Кюве Александр. Блан де Блан», 2020 год – «Кубань-Вино»; «Высокий Берег», 2021; игристое экстра-брют розовое «Розе Инкерман Зеро Дозаж», 2020.

Также отмечены выдержанные в бутылке вина категории «российское шампанское». Эксперты Роскачества отмечают, что это достаточно затратная для производителей технология и лишь три--четыре винодельни в России способны производить такие вина в больших объемах. Лидером в этой категории как по качеству, так и по цене стал завод шампанских вин «Новый Свет».

Наиболее высокие оценки получило российское шампанское урожая 2018 года: выдержанное брют красное «Новый Свет. Каберне Совиньон» – 82,2 балла и выдержанное полусладкое розовое «Новый Свет» – 80,2 балла.

Большинство вин-победителей – это молодые образцы урожая 2021 года. Эксперты отметили их чистоту, свежесть и сортовые ароматы.



«Игристые вина – самая разнообразная, интересная категория, которая востребована не только под Новый год, но и в предпраздничные дни. С учетом того, что самое недорогое вино, получившее высокую оценку экспертов, было куплено по цене 169 рублей 69 копеек, а средняя цена приобретенных нашими закупщиками вин находилась в пределах 450 рублей, мы можем с удовлетворением констатировать: на новогодних столах покупателей будут качественные вина на любой вкус и кошелек», – подытожила новогодний рейтинг руководитель проекта «Винный гид России», директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева.