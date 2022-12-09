На бассейн в Загородной балке выделили еще 67 млн рублей

На закупку спортивно-технологического оборудования для бассейна и реабилитационно-восстановительного центра в Загородной балке выделили 67 млн рублей.

Постановление об этом принято 8 декабря на заседании правительства Севастополя.

Как доложил начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко, речь идет о дополнительных средствах субсидии из федерального бюджета.

– Это мы от Министерства спорта РФ получили дополнительные средства в сумме 67 млн рублей в порядке перераспределения с другого объекта, — сказал он.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева, достаточно ли будет этого финансирования для полного завершения объекта, С.Резниченко пояснил, что это только на оборудование.

– Мы сейчас ждем перерасчет по дополнительному удорожанию после прохождения экспертизы, – продолжил чиновник.

Напомним, что первоначально реконструкцию спорткомплекса должны были закончить в 2019 году. В марте 2020-го в правительстве города объяснили, что из-за позднего заключения контракта можно немного продлить сроки...

Первый этап — легкоатлетический стадион, теннисные корты и волейбольные площадки сдали в июне 2021 года, а работы по строительству крытого 50-метрового бассейна продолжились.

Бассейн стал основной составляющей второго этапа реконструкции спортивного комплекса.

Весной 2022-го оказалось, что денег на достройку спортивно-оздоровительного комплекса "Им.200-летия Севастополя" нет.