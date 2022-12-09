Благоустроят территорию Херсонесского долгостроя

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» ищет подрядчика на благоустройство территории строящегося фондохранилища и инженерных сетей в районе улицы Челнокова и проспекта Античный.

Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию за 37 млн рублей подрядчик обязуется обустроить проезды из асфальтобетона и плиточного покрытия, пешеходные зоны, травяной газон, установить малые архитектурные формы: урны, вазоны, контейнеры ТБО, скамейки со спинкой. Кроме этого проектом предусмотрено создания условий для доступа инвалидов; парковочные места.



Особо отмечено, что на момент введения в эксплуатацию здания фондохранилища подъезд и подход к территории по Античному проспекту должны обеспечиваться с помощью городского транспорта, а перед главным входом организована зона с безопасной посадочной площадкой.



На работы по благоустройству отведено пять месяцев с момента подписания контракта. Победителя аукциона выберут 12 декабря.



Напомним, строительство фондохранилища Херсонеса было начато 2018 году.

Затем работы, выполненные на три четверти, были заморожены на три года. На объекте менялись подрядчики, по решению заказчика корректировалась ранее утвержденная документация.

Планировалось, что общая площадь будущего фондохранилища составит 2,5 тысяч кв.м. В здании разместятся помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские, экспозиционные залы с лекторием, другие технические помещения.

Само фондохранилище расположится на Античном проспекте в районе бухты Омега. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» — на данный момент являющийся куратором объекта обещал, что фондохранилище сдадут в конце текущего года, затем срок сдачи его в эксплуатацию перенесли на 2023 год.