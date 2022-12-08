В небе над акваторией Севастополя сбили беспилотник

Утром 8 декабря над акваторией вблизи Севастополя был сбит беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Утром дежурный корабль Черномоского флота сбил БПЛА над акваторией моря. Наши военные, как всегда, сработали четко», — написал губернатор в соцсетях.

С начала специальной военной операции Севастополь — главная база Черноморского флота — подвергается атакам украинских беспилотников. 6 декабря пресс-служба губернатора сообщала о двух сбитых БПЛА в море в районе Севастополя, которые направлялись в район военного аэродрома «Бельбек».