В Москве открылась выставка учащихся Севастопольской художественной школы

В выставочном зале музея Полиграфического института (сейчас это Институт графики и искусства книги им.Фаворского Московского политеха) 6 декабря открылась выставка работ учеников Севастопольской художественной школы.

Об этом сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.

«Связь между нашей Художкой и Полиграфом началась в далекие 60-е годы ХХ века, когда выпускник Полиграфического института Евгений Андреевич Кольченко создал в Севастополе уникальное учебное заведение, в котором уже 60 лет помогают севастопольским ребятам увидеть и почувствовать красоту окружающего мира», — написала Е.Алтабаева в соцсетях.

На вернисаже преподаватели института отметили особую образовательную атмосферу Севастопольской художественной школы, где юные художники приобретают мастерство, сохраняя свежесть и искренность восприятия.

Многие современные российские художники, архитекторы, дизайнеры, мультипликаторы начинали свой путь в мир искусств в Севастопольской художественной школе. Сегодня ее выпускники с успехом поступают в лучшие профильные вузы страны, а не менее двух-трех севастопольцев ежегодно становятся студентами Полиграфа.

Выставка продлится до 16 декабря.