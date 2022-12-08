В английской надписи на консервах «Солдатский обед» подвоха нет

Музей решил поддержать бойцов, потому что сейчас важна любая помощь: теплые вещи, продукты питания, постельное белье или письма, написанные от чистого сердца. То, что в обычной жизни кажется незначительным, на фронте приобретает совершенно другой смысл.

«Помимо экскурсионных программ, которые мы проводим для членов семей военнослужащих, коллектив музея решил подготовить гуманитарную помощь для людей, которые прямо сейчас защищают государство», — отметила заместитель директора по развитию Альбина Тищенко во время передачи продуктов волонтерам.

Фотографии гуманитарной акции были опубликованы на официальной странице музея в социальной сети. Севастопольцы активно поддержали благородную акцию музейщиков, но некоторых удивило, что надписи на этикетках банок для солдат СВО написаны на и русском, и на английском языках.

«Севастопольская газета» обратилась в музей за разъяснением. Оказалось, что в английском названии на этикетках Soldier`s dinner не стоит искать двойного смысла. Банки гречневой и перловой каши с мясом — традиционная сувенирная продукция музея, которая уже достаточно давно производится по заказу и продается в его сувенирных лавках. Одна из последних партий такой продукции была безвозмездно передана на фронт, объяснили в пресс-службе музея.