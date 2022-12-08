Территорию у фисташек в Омеге обещают благоустроить минимально

В ходе конкурса, который начался еще весной по инициативе предприятия «Vita Дендра», конкурсантам было предложено определить архитектурно-биологические решения, которые позволят объединить мир природы и городской среды этой особо охраняемой природной территории. К участию в конкурсе привлекли студентов различных российских регионов, из представленных примерно 80 концепций в финал вышли только 10.

Все концепции-финалисты с подробным описанием и иллюстрациями выложены на сайте Севприроднадзора. Как говорится, одна заманчивее другой...

Другое дело, что опубликованные архитектурно-природные фантазии не столько порадовали, сколько насторожили горожан. Если верить конкурсным проектам, вместо любимого многими кусочка дикой природы «дикой Омеги» предложен очередной вымощенный плиткой парк или сквер, да еще кое-где с какими-то зданиями. Предложение благоустроить таким образом это место вызвало немало критики в соцсетях. Жители настаивают на праве иметь в городской черте нетронутый кусочек природы, куда они традиционно выезжали на шашлыки.

Действительно, нельзя ли оставить этот участок земли в существующем виде? — с этим вопросом «Севастопольская газета» обратилась к директору департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлии Гавриловой.

Для начала, Ю.Гаврилова напомнила, что сейчас на территории Севастополя 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), а «Фисташки в бухте Круглая» — в числе трех недавно созданных. В этом и состоит уникальность Севастополя, в котором по соотношению к общей площади города ООПТ составляют почти треть. Фисташки Омеги находятся внутри густозастроенной территории. Но не все горожане владеют информацией о нахождении охраняемых территорий и режиме их существования.

Конкурс идей

— По согласованию с высшими учебными заведениями мы согласились на предложение позволить студентам разных регионов смоделировать, как можно было бы благоустроить ООПТ в городской черте, — рассказала Ю.Гаврилова, уточнив, что Севприроднадзор является соорганизатором конкурса.

Она также сообщила, что размещенные на сайте проекты стоит рассматривать не иначе, как конкурс экопросвещения, где цель Севприроднадзора — узнать, какие форматы благоустройства более импонируют горожанам.

— Люди не всегда понимают, в чем отличие ООПТ от парка или сквера. Но в данном случае мы не можем себе позволить благоустройство, которое характерно для городского парка, поскольку режим использования ООПТ определяется паспортом данной территории, утвержденным постановлением правительства Севастополя, — уточнила руководитель Севприроднадзора.

Ю.Гаврилова акцентировала внимание, что согласно условиям конкурса, ее департамент может взять на вооружение некоторые интересные идеи, которые впоследствии можно будет частично использовать для формирования технического задания.

Никаких строений!

Кстати, разработчиком последнего с опорой на паспорт ООПТ как раз и будет Севприроднадзор.

— Это будет тот фильтр, через который пройдут все пожелания и идеи, при условии, что они не будут противоречить положения об ООПТ. Каждый раз, выезжая на место с инспекцией, мы наблюдаем, как прямо у самих краснокнижных фисташек разводятся костры и жарят шашлыки. Да, территория активно посещается, но мы хотим рассказать людям, что она может выглядеть по-другому, — продолжила Ю.Гаврилова.

Она особо подчеркнула, что данная территория может быть благоустроена самыми щадящими способами. Это может быть освещение, ограждение деревьев для исключения их повреждения, устройство дорожек из природных материалов.

— Никаких капитальных строений не предусмотрено, они останутся студенческими фантазиями! — пообещала директор департамента.

Жители проголосуют, победителя определит комиссия

По ее информации, при том, что общее число проголосовавших до 10 декабря увидеть невозможно, но по количеству поступающих отзывов уже теперь можно судить об общем интересе к теме.

— После 10 декабря будут подведены итоги голосования. Мы увидим, какой проект лидирует. Мнение жителей будет выделено в отдельную номинацию с тем, чтобы потом учесть самые интересные идеи, пообещала Ю.Гаврилова.

Победитель же будет определен по итогам работы жюри, в которое входят два вице-губернатора. Сергей Толмачев оценит экологическую составляющую, Николай Гордюшин — архитектурную и градостроительную. Кроме них, в комиссию включены представитель Общественного совета при Севприроднадзоре, дендролог и специалисты Севприроднадзора, которым предстоит разработать техзадание для последующего проектирования.

— Вероятность, что какой-то из десяти представленных сейчас проектов будет реализован целиком, ничтожно мала из-за наличия фильтра и положения об ООПТ, — заверила Ю.Гаврилова.

Маркер сознания

Она считает, что общественные обсуждения должны стать маркером «зеленого» сознания горожан.

— Мы должны понимать шкалу ценностей горожан: тяготеют ли они к живой природе или только к удовлетворению своих потребностей, коими в данном случае являются шашлыки. Если мы увидим приоритет в сторону шашлыков, то будем больше уделять внимания работе с молодежью и объяснять, что это не соответствует современному тренду. Нам бы не хотелось скатиться в историю с шашлыками. Мы бы хотели проводить на этой территории экскурсии и мероприятия с детьми. Как раз сейчас мы работаем над экотропами и хотим увлечь людей в эту сторону. А голосование покажет готовность общества в общем, — объяснила свою позицию Ю.Гаврилова.

Планы и сроки

Пока о сроках реализации проекта говорить преждевременно, но не исключено, что это произойдет во втором полугодии 2023 года.

— Если все пройдет без сбоев и с хорошими исполнителями, – высказала надежду. Ю.Гаврилова.