С кладбища украли бочку для воды

В селе Верхнесадовое в очередной раз с кладбища украли новую бочку для воды на две тысячи литров. Простояла она там всего четыре дня.

Об этом в прямом эфире сообщила глава Верхнесадовского муниципалитета Елена Кравцова.

«Я не знаю, какие люди должны быть, чтобы украсть бочку — вторую уже, первая была установлена в 2018 году, ее украли в прошлом году. Жители обращаются — воды на кладбище нет, а вода нужна для полива цветов», — сокрушается глава муниципалитета.

Она попросила откликнуться очевидцев происшествия и позвонить либо в администрацию, либо сразу в правоохранительные органы.

Также с кладбища в селе Фронтовое украли две урны, а в селе Фруктовое у кладбищенских мусорных баков отвинтили колеса.