Пункт контроля перевозок строительного мусора нужно организовать на ЮБК

На Ялтинском шоссе на границе с Крымом вполне может появиться пост контроля, на котором будут проверять, что и почему везут караваны самосвалов в Севастополь.

По словам директора департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлии Гавриловой, вопрос пресечения оборота строительных отходов можно решить только совместными усилиями нескольких ведомств. Речь идет не только о правительстве Севастополя, но и представителях федеральных органов власти, включая правоохранителей.

Ю.Гаврилова сообщила, что в городе создана рабочая группа, в которую все они входят. Несколько дней назад состоялось первое заседание на котором обсуждался вопрос контроля строительного мусора, ввозимого с Южного берега Крыма на территорию Севастополя и организации пункта контроля в районе Фороса.

— Это будет один из методов противостояния незаконному ввозу строительного мусора. Сейчас этот вопрос прорабатывается и является одним из пунктов плана действия в этом направлении, — сообщила Ю.Гаврилова.

По словам руководителя Севприроднадзора, целесообразность организации пункта контроля у Фороса уже определена. В то же время, она отметила, что окончательное решение зависит не от правительства города.

— Это все-таки специфика Министерства внутренних дел, ГИБДД и других ведомств. Все зависит от того, насколько они смогут все узаконить, оформить и осуществить. В свою очередь, мы с такой просьбой уже обратились к коллегам, — пояснила глава Севприроднадзора.