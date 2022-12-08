Под угрозой срыва сдача 40% объектов госпрограммы 2022 года

Контрольно-счетная палата Севастополя проанализировала выполнение госпрограммы социально-экономического развития развития Крыма и Севастополя за три квартала 2022 года и составила перечень объектов, которые могут стать долгостроями.

В документе отмечено, что в 2022 году в Севастополе запланировано к сдаче 37 объектов, в том числе три переходящих с 2018 года, два — с 2021 года. Их строительная готовность на 1 октября варьировалась от 4% до 100%. Но даже у полностью готовых объектов есть проблемы. Более трети объектов (14 или 40% от общего количества) находятся в зоне риска несвоевременного ввода в эксплуатацию в текущем году, таково заключение Контрольно-счетной палаты.

Два объекта уже введены. Улица Декабристов наконец-то получила канализацию, успешно проведена реконструкция здания бывшего интерната в филиал Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ. Осталось 35.

В зону риска попадает строительство газопровода высокого давления II ГРП от с.Фронтовое до ГРП с.Верхнесадовое: необходимо вносить изменения в проект и корректировать ТУ из-за пересечения с автомобильной дорогой.

Строительство газовой модульной котельной вместо существующей встроенной в жилой дом на улице Большая Морская, 24 вероятнее всего будет сорвано. Объект находится в охранной зоне объекта культурного наследия города Севастополя, но проект объединенной охранной зоны еще не разработан. На 1 октября 2022 года строительная готовность котельной составляла 4%.

Подстанция №10 ГБУЗС «Севастопольский центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф на Фиолентовском уже построена. Но сдана, вероятнее всего, не будет, так как отсутствует возможность присоединения объекта к электросетям. Оказывается, Севастопольэнерго будет присоединять подстанцию скорой помощи только после того, как построит распределительную электроподстанцию для Больницы скорой медицинской помощи неподалеку.

Для детского сада на улице Горпищенко требуется корректировка проектно-сметной документации и не выполнены обязательства ресурсоснабжающих организаций по подключению объекта к сетям электро- и теплоснабжения.

Такая же проблема по присоединению к сетям и у модульного детского сада в Каче, и у корпуса начальной школы №37 на ПОР, и у ветеринарной лечебницы по на ул.Могилевская, 16.

Для физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Инкермане необходимо провести корректировку сметной части проектной документации.

Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования тоже под угрозой несдачи из-за отказа Севастопольэнерго в выдаче договоров.

А вот для реконструкции центрального теплового пункта 45 с установкой блочно-модульной котельной по ул.Шевченко, 5-Б от котельной в Бухте Камышовой на ул.Рыбаков, 1 куда-то потерялось финансирование при передаче объекта от департамента городского хозяйства департаменту капитального строительства.

Реконструкция аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4, Д-500м на 1 октября была выполнена лишь на 5%. Контракт с подрядной организацией ООО «ИнвестЖилСтрой» расторгнут. Контрольно-счетная палата считает, что объект в декабре 2022 года никак не сдадут.

Остается надеяться, что за октябрь, ноябрь и декабрь на стройках всё ударно завертится и наладится, и к концу года максимум объектов сдадут. Именно так «Севастопольской газете» пообещали в капстрое. И если не в декабре 22-го, то уж в январе 23-го точно, оптимистично говорится в ответе департамента на запрос редакции.

Напомним, что по состоянию на 1 октября 2022 в связи с внесением изменений в соглашения, заключенные на 2022 год, о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города Севастополя, общий объем финансирования мероприятий «СЭР РК и г.Севастополя» составил 23,63 млрд рублей.