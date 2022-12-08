Отменили День села

В Верхнесадовом праздновать опять не планируют. День села был отменен и в этом году, теперь из-за проведения СВО.

«Многие жители Верхнесадового были расстроены, что мы не провели День села по определенным причинам. Все мы живем в неспокойное время, у нас на Дне села собирается порядка 200 человек и даже больше, поэтому приняли решение такое мероприятие не проводить. Плюс ко всему у нас есть ребята, которые осуществляют спецоперацию и героически уходят из жизни», — рассказала о причинах отмены празднования глава Верхнесадовского муниципалитета Елена Кравцова.

По ее словам, и в следующем году День села в планах не стоит. Но в каждом селе муниципалитета 1 июня проведут День детства. На праздник пригласят аниматоров, а детей будут угощать мороженым.

Также планируется сделать акцент на военно-патриотическом воспитании. Например, проводить экскурсии «Героическая Бельбекская долина».

Ранее празднования отменялсь из-за пандемии коронавируса.