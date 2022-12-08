На здании Севастопольского почтамта установили новые часы

Новинка имеет два циферблата, оснащена часовой станцией с антенной ГЛОНАСС, долговечным механизмом, обеспечивающим бесперебойность и точность работы.

Дизайн фасадных часов разработан компанией ООО «БигКлок» (Московская область), с учетом архивных данных о первых послевоенных часах, установленных на здании Севастопольского главпочтамта, и в соответствии с общей архитектурной стилистикой всего комплекса зданий на ул.Большая Морская.

— Часы выполнены специально для климатических показателей севастопольского региона, имеют антивандальное выпуклое органическое стекло и автоматическую подстветку циферблата для темного времени суток, — рассказал главный инженер Севастопольского почтамта ГУП «Почта Крыма» Дмитрий Козлов. Непосредственно кованое крепление для часов было изготовлено по эскизу, подготовленному сотрудниками Севглавпочтамта.

По словам Д.Козлова, впервые часы на здании почтамта появились в период восстановления города после Великой Отечественной войны. Они были круглыми. Позже, появились квадратные часы, их разместили над главным парадным входом. Третьи, тоже квадратные — вернули на штатное место — на угол здания под пятигранный эркер.

Эти часы прослужили порядка 12 лет, прошли один ремонт и уже нуждались в замене.

Невероятно круто, но у новых часов есть свой смотритель!

— Назначено должностное лицо, которое контролирует работу часов. Важно, чтобы часы отображали точное московское время. Регулярно в начале и в конце рабочего дня проводится сверка. Даже у сотрудников вошло в привычку наблюдать за работой часов, — делится нюансами главный инженер.

Настоящие часы выполнены таким образом, что часовая базовая станция расположена внутри здания. Она автоматическая и представляет собой «первичные внутренние» часы, а вторичные — размещены на улице. Они механические. Вместе они синхронизированы и выполняют единую миссию, причем внешние часы, которые на улице, выполнены из двух сегментов: правый и левый — циферблаты с двух сторон часов. Таким образом, электронная внутренняя база передает импульсы на работу механизма по линии №1 и линии №2, то есть настройка осуществляется автоматически.

Кроме того, в часах предусмотрена функция «сохранения времени» на случай отключения базы от электроснабжения. От людей требуется только дополнительный контроль.

Новые часы, как обещает изготовитель, должны прослужить не менее 15 лет.

Во все времена фасадные часы на здании главпочтамта служили своего рода «визитной карточкой» не только главной почты Севастополя, но улицы Большая Морская. Жители назначали под ними деловые встречи и романтические свидания.

Севастопольский почтамт (1914 г., архитектор Долин) — объект культурного наследия, памятник архитектуры дореволюционного Севастополя. В период обороны города 1941-1942 годов в здании находилась городская контора связи.

Это одна из немногих построек, почти полностью уцелевших во время войны. Своего назначения здание никогда не меняло.