Кастинг участниц конкурса «Севастопольская красавица» проводят 18 декабря

Девушки в возрасте от 15 до 24 лет приглашаются сделать заявку на участие в популярном празднике красоты. Кастинг состоится в воскресенье, 18 декабря, в 15.00 в фойе Севастопольского центра культуры и искусств (СЦКиИ) по адресу: ул.Ленина, 25.

Участие в конкурсе бесплатное и без вступительных взносов.

Севастопольские модели более четверти века достойно представляют город на конкурсах красоты Мисс Россия», «Королева России», «Российская красавица», «Краса России», «Мисс Крым», международных фестивалях «Жемчужина Черного моря», Miss Princess of the Globe и в других проектах грации в Тунисе, Китае, Турции, Доминиканской республике и Армении. К примеру, вице-мисс «Севастопольская красавица-2015» Анастасия Вознюк победила в престижном проекте «Российская красавица», вошла в ТОП-20 самых красивых девушек России на национальном конкурсе «Мисс Россия-2019» и стала 1-й вице-мисс на конкурсе «Краса России-2020». Севастопольская красавица-2018 Елизавета Свириденко удостоена короны на фестивале грации «Мисс Крым-2019», а Севастопольская красавица-2022 Юлиана Рожкова получила титул «Юная королева России» на конкурсе «Королева России».

У севастопольского конкурса красоты уже есть и семейные традиции. В 2016 году корону победительницы получила Василина Непран — дочь обладательницы титула «Севастопольская красаваца-1997» Марии Горелик.

Более подробную информацию о кастинге и конкурсе можно получить на странице оргкомитета Вконтакте: https://vk.com/strela7599