Если погода позволит, Крымский мост отремонтируют быстрее

Он отметил слаженную работу подрядчиков и заказчиков, которым удалось полностью восстановить поврежденную часть моста.

«В кратчайшие сроки была выполнена уникальная работа, притом что почти половину дней строительным работам мешала погода», — отметил М.Хуснуллин.

С докладами о ходе работ по восстановлению левой части автомобильного моста выступили представители Минтранса России и Росавтодора. После окончания работ на правой части моста рабочие перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1200 тонн поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов.

Комментируя выступления, М.Хуснуллин поручил проработать вопрос сокращения сроков реализации проекта в случае благоприятных погодных условий.

Говоря об автомобильном движении через мост в целом, вице-премьер подчеркнул, что необходимо ускорить темпы досмотра транспорта, для того чтобы не допустить образования пробок на подъездах к мосту, и поручил проработать увеличение количества досмотровых пунктов.

В рамках обсуждения восстановления железнодорожной части моста М.Хуснуллин сообщил, что в ходе осмотра Крымского моста Президент России отметил необходимость выполнения работ по восстановлению в срок до середины лета, и поручил проработать план-график с учетом сдвижки срока влево.