Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в шпионаже

ФСБ России задержала двух жителей Севастополя по подозрению в госизмене в форме шпионажа в пользу Службы безопасности Украины. Они передавали данные о расположении объектов Минобороны и ФСБ

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, подозреваемых в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Службы безопасности Украины», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, житель Севастополя, являясь сторонником украинской идеологии, в 2016 году был завербован СБУ. «После начала специальной военной операции он за денежное вознаграждение передавал иностранной спецслужбе данные о расположении объектов Министерства обороны Российской Федерации, что могло быть использовано против безопасности Российской Федерации и нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ФСБ.

Кроме того, мужчина по заданию своих кураторов из СБУ летом 2022 года привлек к противоправной деятельности своего знакомого — жителя Севастополя, который собирал и передавал посредством интернет-мессенджера WhatsApp иностранной спецслужбе данные об объектах ФСБ России.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). «Ленинским районным судом Севастополя подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщили в ФСБ. Им грозит до 20 лет колонии.