Более двухсот семей смогут узаконить свое законное автономное отопление

До конца декабря будет решена проблема с жителями, которые когда-то отключились от центрального теплоснабжения и установили в квартирах газовые котлы. Несколько лет они ведут борьбу за то, чтобы им перестали начислять оплату за отопление, от которого они официально отказались.

«Мы договаривались, когда я в последний раз встречался с людьми, что до конца текущего года либо будут приведены соответствующие действия об узаконивании этих индивидуальных приборов отопления, либо как минимум будет предоставлены документы, которые в свое время были выданы Севтеплоэнерго, говорящие о том, что они отключены от централизованных источников теплоснабжения», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на заседании правительства города 2 декабря.

Напомним, некоторые горожане несколько лет назад подписали акты об отключении от центральной системы и установили в своих домах индивидуальные отопительные котлы. Однако Севтеплоэнерго продолжало присылать им квитанции за отопление. Долги копились, тепловики пытались взыскать их через суд, а владельцы автономных котлов даже несколько раз выходили на пикеты.

Впрочем, на заседании 2 декабря губернатор подчеркнул, что постановление принято по двум причинам. Во-первых, чтобы с одной стороны решить проблему конкретно этих горожан. С другой — чтобы исключить возможность дальнейших незаконных перепланировок и чтобы «ситуация не была легализована».

Из 238 севастопольцев, которые столкнулись подобной проблемой, 115 человек уже завершили все необходимые процедуры по узакониванию индивидуальных приборов отопления. Остальным владельцам котлов направлены соответствующие уведомления. И, если они не приведут в соответствии с актом все документы в порядок, им придется снова подключаться к централизованному отоплению.

Автономное отопление могут запретить

Перевести квартиру с центральным отоплением на индивидуальное сейчас можно при соблюдении ряда условий: наличие утвержденного проекта переустройства и перепланировки; получение согласия от других собственников квартир в доме; наличие системы теплоснабжения, которая предусматривает возможность перевода. Впрочем, вскоре такой переход может стать незаконным.

Так, в декабре Минстрой разработал проект поправок в закон о теплоснабжении, где предлагается запретить перевод на автономное отопление с помощью газа помещения в многоквартирном доме с центральным отоплением (для электрокотлов ограничений не вводится). Это, по мнению авторов инициативы, сократит как число происшествий, так и количество судебных дел, касающихся перехода на индивидуальное отопление с нарушением требований.