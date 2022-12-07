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В севастопольских лесах волки приходящие

Хрулёва Инга

Серые хищники периодически заходят на территорию Севастополя из соседнего Крыма, но постоянно здесь не обитают.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал начальник отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира департамента природных ресурсов и экологии Александр Бородавченко.

— На территории Севастополя волки приходящие. Конкретно у нас они не живут, но иногда заходят. Специалистами Севприроднадзора три-четыре раза в месяц проводится мониторинг по контролю за численностью диких животных. В том числе мы отрабатываем каждое обращение, принятое от граждан, — сообщил А.Бородавченко.

Так, по его словам, в апреле в районе Орлиного возле водохранилища были замечены четыре волка. Одного отстрелили, трое убежали. Еще один волк был добыт 30 июня. Наблюдаются волки и в районе Кабаньего перевала у села Передовое.

Когда хищников заметили в севастопольском ареале, специалисты Севприроднадзора провели проверку, но волки на их «зов» отзывались с территории Республики Крым.

Обычно после поступления сигнала от граждан на место выезжает экспедиция: осматривается близлежащий район.

— Мы примерно вычисляем, где может находиться хищник. Вечером, перед сумерками, подъезжаем и, используя специальный инструмент, имитирующий вой волка, начинаем их зазывать. Поскольку хищник контролирует свою территорию и если находится поблизости, то выходит на зов разбираться с чужаком, — объяснил начальник охотнадзора.

А.Бородавченко рассказал о последнем инциденте, случившемся 4 декабря. Тогда в службу обратилась жительница Орловки с заявлением о якобы замеченных в населенном пункте волках.

— Обращалась женщина. Точное время назвать не смогла. Говорит, ночью слышала волчий вой, но сама волков не видела. Я сегодня был в Андреевке и Орловке. Следов волков не обнаружил. Есть что-то похожее, но, скорее всего, это собаки. Опрашивали население, рассказывают про каких-то черных волков, но «черных волков» не бывает. Может, люди путают их с собаками. Я, конечно, допускаю, что хищники могли зайти к нам из Крыма, но следов нет, сказать, были это волки или собаки, мы не можем, — подытоживает специалист.

Напомним, что в начале 2022 года в ходе учета охотничьих ресурсов специалисты Севприроднадзора зафиксировали в лесах нашего региона рост количества волков и лис. В результате был подписан приказ о регулировании их численности — изъятию из естественной среды обитания подлежали 35 и 37 особей соответственно. Сделать это обещали силами Севприроднадзора и подведомственных учреждений.

При этом в соседнем Бахчисарайском районе (Крым) к отстрелу планировались 23 особи.

Численность волков в Крыму снижается

«Севастопольская газета» обратилась в пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с просьбой предоставить информацию о нынешнем поголовье волков.

Из полученного ответа следует, что численность волков в Республике Крым уверенно снижается. В 2020 году было зафиксировано 225 особей, в 2021 году — 221 особь, в 2022 году их количество уменьшилось до 207 особей.

«Преимущественно хищник обитает в степной части полуострова, там, где он впервые появился в начале 2000-х годов. Однако сейчас волков можно встретить сразу в нескольких крымских регионах», — говорится в ответе. На территории Белогорского района — 11 особей, Джанкойского — 34 особи, Красногвардейского — 11 особей, Красноперекопского — 8 особей, Ленинского — 48 особей, Нижнегорского — 12 особей, Первомайского — 10 особей, Раздольненского — 7 особей, Симферопольского — 2 особи, Черноморского — 20 особей, городского округа Армянск – 4 особи. Ближайшие наши соседи — бахчисарайские волки, их там 26.

Добыча волка на территории Республики Крым осуществляется в ходе проведения любительской и спортивной охоты, а также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

В соответствии с приказом о регулировании численности охотничьих ресурсов Минэкологии Крыма в срок с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года охотникам разрешено добыть 145 волков.