В севастопольских лесах волки приходящие

Серые хищники периодически заходят на территорию Севастополя из соседнего Крыма, но постоянно здесь не обитают.

Об этом «Севастопольской газете» рассказал начальник отдела охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира департамента природных ресурсов и экологии Александр Бородавченко.

— На территории Севастополя волки приходящие. Конкретно у нас они не живут, но иногда заходят. Специалистами Севприроднадзора три-четыре раза в месяц проводится мониторинг по контролю за численностью диких животных. В том числе мы отрабатываем каждое обращение, принятое от граждан, — сообщил А.Бородавченко.

Так, по его словам, в апреле в районе Орлиного возле водохранилища были замечены четыре волка. Одного отстрелили, трое убежали. Еще один волк был добыт 30 июня. Наблюдаются волки и в районе Кабаньего перевала у села Передовое.

Когда хищников заметили в севастопольском ареале, специалисты Севприроднадзора провели проверку, но волки на их «зов» отзывались с территории Республики Крым.

Обычно после поступления сигнала от граждан на место выезжает экспедиция: осматривается близлежащий район.

— Мы примерно вычисляем, где может находиться хищник. Вечером, перед сумерками, подъезжаем и, используя специальный инструмент, имитирующий вой волка, начинаем их зазывать. Поскольку хищник контролирует свою территорию и если находится поблизости, то выходит на зов разбираться с чужаком, — объяснил начальник охотнадзора.

А.Бородавченко рассказал о последнем инциденте, случившемся 4 декабря. Тогда в службу обратилась жительница Орловки с заявлением о якобы замеченных в населенном пункте волках.

— Обращалась женщина. Точное время назвать не смогла. Говорит, ночью слышала волчий вой, но сама волков не видела. Я сегодня был в Андреевке и Орловке. Следов волков не обнаружил. Есть что-то похожее, но, скорее всего, это собаки. Опрашивали население, рассказывают про каких-то черных волков, но «черных волков» не бывает. Может, люди путают их с собаками. Я, конечно, допускаю, что хищники могли зайти к нам из Крыма, но следов нет, сказать, были это волки или собаки, мы не можем, — подытоживает специалист.

Напомним, что в начале 2022 года в ходе учета охотничьих ресурсов специалисты Севприроднадзора зафиксировали в лесах нашего региона рост количества волков и лис. В результате был подписан приказ о регулировании их численности — изъятию из естественной среды обитания подлежали 35 и 37 особей соответственно. Сделать это обещали силами Севприроднадзора и подведомственных учреждений.

При этом в соседнем Бахчисарайском районе (Крым) к отстрелу планировались 23 особи.

Численность волков в Крыму снижается

«Севастопольская газета» обратилась в пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым с просьбой предоставить информацию о нынешнем поголовье волков.

Из полученного ответа следует, что численность волков в Республике Крым уверенно снижается. В 2020 году было зафиксировано 225 особей, в 2021 году — 221 особь, в 2022 году их количество уменьшилось до 207 особей.

«Преимущественно хищник обитает в степной части полуострова, там, где он впервые появился в начале 2000-х годов. Однако сейчас волков можно встретить сразу в нескольких крымских регионах», — говорится в ответе. На территории Белогорского района — 11 особей, Джанкойского — 34 особи, Красногвардейского — 11 особей, Красноперекопского — 8 особей, Ленинского — 48 особей, Нижнегорского — 12 особей, Первомайского — 10 особей, Раздольненского — 7 особей, Симферопольского — 2 особи, Черноморского — 20 особей, городского округа Армянск – 4 особи. Ближайшие наши соседи — бахчисарайские волки, их там 26.

Добыча волка на территории Республики Крым осуществляется в ходе проведения любительской и спортивной охоты, а также охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

В соответствии с приказом о регулировании численности охотничьих ресурсов Минэкологии Крыма в срок с 1 апреля 2022 года до 31 марта 2023 года охотникам разрешено добыть 145 волков.