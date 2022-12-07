Стоимость железнодорожных билетов в Крым увеличится

«С первого января АО ТК «Гранд сервис экспресс» проиндексирует тарифы в плацкарте, купе и СВ на 8,1%. <...> Стоимость проезда в классах обслуживания купе, СВ и люкс компании устанавливают самостоятельно, с учетом уровня инфляции и роста издержек. Несмотря на опережающий рост индекса потребительских цен в 2022 году (прогнозируется в размере 13,9%), ГСЭ приняли решение увеличить тарифы во всех классах обслуживания ниже этого уровня — на 8,1%», — рассказали в компании.

Покупайте билеты без комиссии

Ранее сообщалось, что транспортная компания «Гранд сервис экспресс» запустили для пассажиров сервис оплаты проездных документов с помощью qr-кода без банковской комиссии через систему быстрых платежей.

Для оплаты пассажиру достаточно навести камеру смартфона на QR-код СБП, сформированный на экране монитора, отсканировать его и выбрать банковское приложение для подтверждения перевода. При использовании пассажиром мобильных устройств можно выбрать способ оплаты через СБП. Комиссия с физических лиц за переводы по QR-коду не взимается.