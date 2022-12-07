Севастопольские ученые усовершенствовали студенческий родстер

В СевГу разработали адаптивную пневмоподвеску для российского родстера «Крым», который планировали запустить в мелкосерийное производство в конце этого года. Адаптивная подвеска с пятью режимами высоты позволит автомобилю подстраиваться под дорожные условия.

«Дорожный просвет меняется в зависимости от дорожных условий, в первую очередь от скорости движения автомобиля: чем ниже скорость, тем выше просвет для проезда препятствий в виде лежачих полицейских, ям, ухабов. Чем выше скорость, тем дорожный просвет становится ниже для того, чтобы придать автомобилю устойчивость на дороге, плавность хода и усилить аэродинамическое сопротивление», — рассказал инженер кафедры «Автомобильный транспорт» Иван Мишин.

На сегодняшний день ни один автопроизводитель в России не выпускает автомобили с адаптивной пневмоподвеской. А севастопольские ученые к подвеске разработали еще и программное обеспечение. Благодаря пяти режимам высоты теперь родстер «Крым» может быть как гоночным автомобилем, так и кроссовером.

Родстер «Крым» был создан в 2013 году в МГТУ им.Баумана на основе Lada Granta в рамках практических студенческих работ. Спустя три года разработчики представили первый прототип, а доработанная модификация появилась в 2019 году. В конце 2022 года планировалось выпустить около 200 родстеров.

Двухместная машина с открытым верхом мощностью от 98 до 136 лошадиных сил должна стоить около полутора миллионов рублей, хотя в 2016 году производители называли предельную цену на «студенческий автомобиль» в 700 тысяч рублей.