Разрешили салюты на Новый год

В Крыму разрешили запускать салюты и фейерверки 31 декабря и 1 января. Соответствующее изменение власти Республики Крым внесут в указ, запрещавший такие развлечения из-за террористических угроз.

«Принято решение на период с 31 декабря 2022 года по 1 января 2023 года включительно снять ограничения на применение и использование физическими и юридическими лицами пиротехнических изделий», — написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что необходимые изменения внесены в указ «Об угрозе чрезвычайной ситуации, возникшей на территории Республики Крым».

«Надеюсь на сознательность и ответственность наших граждан. Пусть центром предстоящих праздников станут наши семьи, а главными их участниками — дети», — добавил глава республики.

Запрет на использование пиротехники был введен в сентябре на период проведения СВО. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и настольные фонтаны холодного огня.

В пресс-службе правительства Севастополя рассказали, что вопрос по использованию пиротехники на новогодних праздниках будет рассмотрен на ближайшем заседании оперштаба на этой неделе.