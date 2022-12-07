Подготовлен план приватизации имущества Севастополя на 2023 год

В приватизационный законопроект на 2023 год внесены три управляющих компании, два нежилых помещения, одно из которых — объект культурного наследия, земельный участок под застройку, а также Инкерманский завод марочных вин.

В Законодательное собрание Севастополя 5 декабря внесен и зарегистрирован проект закона «Об утверждении прогнозного плана приватизации государственного имущества города Севастополя на 2023 год». Автор законопроекта — правительство города.

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях эффективного использования городского госимущества, оптимизации структуры госсобственности, поступления денежных средств в местный бюджет.

Авторами проекта предлагается в следующем году приватизировать три управляющих компании: «Север», «Управляющую компанию Нахимовского района» и «Стрелецкую бухту». Кроме того в перечне на приватизацию значатся объект незавершенного строительства и земельный участок на ул.Хрусталева, в районе дома 167-Г, нежилое помещение (объект культурного наследия) на ул.Большая Морская, 16, а также всё движимое и недвижимое имущество с земельным участком по ул.Малиновского, 20 — это Инкерманский завод марочных вин.

Приватизации старейшего и известного в России и за рубежом винзавода в пояснительной записке к законопроекту уделено особое внимание.

«Важно отметить, что комплекс объектов движимого и недвижимого имущества, расположенный на земельном участке по адресу: г.Севастополь, ул.Малиновского, 20, с 2004 года по настоящее время находятся в арендном пользовании ООО «Инкерманский завод марочных вин». Большая часть арендуемых объектов имущества имеют высокую степень физического и морального износа, а также во многом являются фактически технически/технологически непригодными для дальнейшей эксплуатации в силу нецелесообразности капитальных вложений и финансовых затрат на их модернизацию в рамках существующих арендных отношений. В случае оставления указанного имущества в государственной собственности города Севастополя, указанное имущество подлежит списанию, что потребует дополнительных расходов из бюджета города Севастополя. Планируя приватизацию данного имущества, указанные объекты будут проданы по рыночной стоимости, с учетом степени их физического и морального износа», — сказано в документе.

Прогнозируемый объем поступлений дохода в бюджет Севастополя от приватизации данного имущества ориентировочно составит 335 млн рублей.