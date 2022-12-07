Обвиняемые по делу о теракте на Крымском мосту настаивают на своей невиновности

Трое арестованных в Москве фигурантов дела о теракте на Крымском мосту рассказали, что не причастны к организации взрыва, а просто осуществляли коммерческую деятельность, передает корреспондент ТАСС из Басманного суда Москвы, где 7 декабря рассматривалось ходатайство следствия о продлении им ареста.

В частности, гендиректор ООО «ТЭК 34» Олег Антипов заявил в суде, что не причастен к преступлению. «Я только сегодня познакомился с обвиняемым Былиным лично. Мы осуществили с его компанией более 600 рейсов, и этот рейс ничем не отличался, у меня не было оснований полагать, что в грузе может быть взрывчатое вещество, он прошел таможенный контроль и был законным. Хочу подчеркнуть, что мои действия принесли пользу следствию: я исключил связь по сети Интернет, обратив внимания заказчиков рейса на то, что связь нужно держать по сотовой связи. Таким образом были установлены данные сотрудников спецслужб Украины, которым принадлежат телефоны. Я сам обратился в ФСБ спустя две минуты после того, как мне поступил звонок, и я понял, что, возможно, наша машина причастна к теракту», — сказал он.

О.Антипов добавил, что в материалах дела, с которыми он ознакомился, указано, что допрошено 150 свидетелей, произведено 70 экспертиз, направлено более 60 запросов, но там нет доказательств его причастности к теракту.

«Но со мной никаких следственных действий сейчас не проходит, хотя я готов давать еще показания. Также в материалах указано, что я нашел по поручению Былина автомобиль, но Былин не давал мне поручений, это было коммерческое предложение, чтобы кормить свою семью. Он не является моим руководителем, чтобы давать поручения. Также в материалах говорится, что я подготовил документы на перевозку груза. Это неправда. Моя фирма не занимается подготовкой документов, я не имею права готовить документы к грузам, документы нигде не прикреплены. В момент преступления я находился в Петербурге, а автомобиль выезжал из Армавира. Я физически составить какие-то документы, поставить на них какую-то печать не мог», — пояснил он.

Обвиняемый Александр Былин, генеральный директор ООО «Экстра», также отметил, что не виновен, а его адвокат просил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

«Повлиять на ход следствия не могу, потому что я к нему не причастен. Не знаю никого, я просто дал контактный номер телефона», — сказал А.Былин.

Адвокат рассказал, что его подзащитный осуществлял обычную коммерческую деятельность.

«Именно в процессе осуществления коммерческой деятельности произошло знакомство с участниками так называемой преступной группы. Все показания Былина согласуются с другими допрошенными по делу, что доказывает его непричастность у преступлению, ничего нет противозаконного в предоставлении данных логиста и предоставлении транспортного средства. Он сотрудничает со следствием и добровольно явился в правоохранительные органы для дачи показаний в органы ФСБ, никаких данных, что он пытался уничтожать какие-либо данные, имеющие интерес для следствия, нет», — отметил адвокат.

Защита индивидуального предпринимателя Дмитрия Тяжелых также заявила в суде о непричастности к преступлению своего подзащитного.

«Нет оснований для содержания под стражей моего подзащитного. Он обвиняется в осуществлении своей законной деятельности. Следуя такой логике, нужно было арестовывать всех вплоть до заправщиков тягача», — сказал адвокат.

Теракт на мосту

Теракт на Крымском мосту был совершен рано утром 8 октября — на автодорожной части был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли четыре человека.

В результате взрыва обрушились два пролета правой автомобильной ветки, которая идет в сторону Крыма, а на железнодорожной части загорелись топливные цистерны поезда, ехавшего в сторону Краснодарского края. Движение по мосту возобновилось уже к вечеру, но с некоторыми ограничениями. Организатором теракта стало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов, заявили в ФСБ России. В Киеве отрицали свою причастность к произошедшему. Украинский президент Владимир Зеленский утверждал, что власти страны «такого точно не заказывали».

По данным СК, установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта. Басманный районный суд Москвы арестовал трех фигурантов, Киевский районный суд Симферополя арестовал еще пятерых подозреваемых в причастности к теракту.