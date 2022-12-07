Обещают сдать 37 объектов госпрограммы

В департаменте капитального строительства рассказали «Севастопольской газете», какие конкретно объекты госпрограммы развития Крыма и Севастополя будут готовы к сдаче в конце 2022 года. Но, может и в начале 23-го.

В ответе на информационный запрос редакции говорится, что из 37 объектов госпрограммы, строительство которых должно вот-вот завершиться и даже уже завершено, 21 относится к жилищно-коммунальному хозяйству, по одному — к ветеринарии, здравоохранению, общественной безопасности, связи и культуре. Еще восемь относятся к сфере образования и три — из области спорта.

Среди наиболее значимых объектов ЖКХ:

— строительство газопровода высокого давления от села Фронтовое до села Верхнесадовое (объект 2021 года);

— газификация сел Орлиное, Широкое, Тыловое, Новобобровское;

— строительство газопровода к жилым домам по улицам Инженерная балка, Эскадренная, Береговая, Шевкопляса, Погорелова. Любимовка, Речная, переулок Речной;

— реконструкция аварийного водопровода от ГУ-13 до ГУ-4 (объект 2018 года);

— реконструкция водопровода пр. Генерала Острякова, 90 – ул.Пожарова;

— реконструкция водовода от ул.Лазаревская, 9 до пл.Ушакова и от ВУ-7 до ул.Лазаревская;

— Мартыновский канализационный коллектор;

— реконструкция КОС в селе Орловка;

— строительство газовой модульной котельной вместо существующей по ул.Большая Морская, 24;

— реконструкция котельной по ул.Орловская, 15/1;

— реконструкция центрального теплового пункта с установкой блочно-модульной котельной, ул.Шевченко, 5-б от котельной в бухте Камышовой по ул.Рыбаков, 1 (объект 2018 года);

— реконструкция центрального теплопункта по ул.Адмирала Фадеева (объект 2018 года).

В области здравоохранения также планируется завершить строительство подстанции скорой медицинской помощи №10 на Фиолентовском шоссе (объект 2021 года).

К вводным объектам образования отнесены детские сады в бухте Казачья, в поселке Кача, на улицах Горпищенко, Героев Бреста и Хрусталева.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию корпус начальной школы №37.

В числе спортивных объектов — спортивно-оздоровительные комплексы в Каче и на ул.Шевченко, а также комплекс с плавательным бассейном в Инкермане.

Запланировано завершение работ по строительству антенно-мачтовых сооружений и модернизации оборудования мобильной связи, пожарного депо в Терновке, а также ветеринарной лечебницы по адресу ул.Могилевская, 16.

В сфере культуры речь идет о разработке научно-проектной документации по ремонту и реставрации здания Севастопольского художественного музея им.Крошицкого.

По состоянию на 28 ноября 2022 года пять объектов из этих 37 уже введены в эксплуатацию: здание филиала Санкт-Петербургского кадетского корпуса Следственного комитета РФ, газификация села Колхозное, канализование ул.Декабристов (объект 2021 года), газификация села Павловка в Байдарской долине, детский сад на ул.Хрусталева, 27. Этот объект досрочно сдан еще в 2021 году.

В ответе также отмечается, что в соответствии с планом-графиком программы завершение строительно-монтажных работ по объектам предполагается до конца 2022 года, с последующим вводом их в эксплуатацию. Правда, есть и уточнение, что часть объектов предполагается вводить в эксплуатацию в начале 2023 года.