Начался снос зданий завода «Металлист»

В Балаклаве в рамках строительства яхтенной марины уже демонтировали два здания бывшего завода «Металлист». Работы по сносу еще 16 цехов планируется завершить в феврале 2023 года.

В работах по демонтажу старых цехов и бытовых корпусов задействовано семь единиц техники. Часть отходов подрядчик будет утилизировать самостоятельно – железобетон и бетон переработают в щебень.

«Разбираем здания экскаваторами исключительно в дневное время. Естественно, могут быть громкие резкие звуки. Но обещаем, что ночью шумных работ не будет. Важно понимать, что отходы передаются именно на утилизацию, то есть мы не просто их выкидываем на свалку. С точки зрения экологического законодательства и экологии это безопаснее для окружающей среды», — рассказал руководитель проекта ПАО «Мостотрест» Алексей Емченко.

На месте аварийных цехов и корпусов завода появится зона для прогулок и сквер, который соединит Таврическую набережную и набережную Назукина. Длина единой пешеходной зоны с велодорожками составит 2,4 километра.