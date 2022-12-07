Фотограф требовал деньги за фотографии, которые сам разрешил использовать

Севастопольский фотограф хотел через суд получить 400 тысяч рублей с интернет-сайта, где размещались его снимки. Но ответчику удалось доказать свою правоту, благодаря сохранившейся переписке семилетней давности.

Некий фотограф обратился в Гагаринский районный суд в январе текущего года. В иске он указал, что его фотографии использовались без заключения авторского договора и без указания на источник заимствования, и потребовал компенсацию.

«Истец просил взыскать в его пользу денежную компенсацию за использование результатов интеллектуальной деятельности, убытков за услуги по составлению протокола осмотра доказательств, а также морального вреда в размере за использование фотографии без указания авторства, а также судебные расходы. В общей сложности фотограф насчитал убытков на сумму около 400 000 рублей», — сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.

Впрочем, ответчик хорошо подготовился. Он предоставил в суде переписку за 2015 год, где сам фотограф сообщал, что договор не нужен, заказы можно делать по партнерскому прайс-листу. Кроме того, он указал электронный адрес, с которого можно скачивать изображения в высоком качестве и уточнил, что «разрешается использовать не более 20 фотографий каждого вида товаров».

В результате суд отказал фотографу в удовлетворении заявленных требований.