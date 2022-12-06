Улицу Нефедова отремонтировали с сомнительным качеством

Но свой рассказ о проделанной за год работе он начал довольно бодро. Как следует из информации Н.Калягина, Севавтодор завершил годовой план по ремонту автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Отремонтировано 40 дорог протяженностью более 19 километров.

В рамках ремонта ул.Нефедова было выполнено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, устройство двух слоев нового площадью более 3,5 тысяч кв.метров. А также заменили бортовой камень. За период с октября до конца ноября 2022 года на ул.Нефедова выполнены дорожные работы на 10 млн рублей.

На вопрос «Севастопольской газеты», почему обновленный асфальт не выглядит новым, руководитель дорожного предприятия пообещал прислать рабочего с пылесосом: «Еще уберем».

Он также объяснил заплаточный вид канализационных люков, которые почти повсеместно оказались ниже уровня дорожного полотна. Оказывается, было тяжело уложить новые плиты перекрытий из-за слишком высокого расположения инженерных коммуникаций. Поэтому плиты оставили старыми и уже к ним «примкнулись» бетонным покрытием.

На вопрос о качестве ремонта, Н.Калягин сказал, что надо бы устранить все недочеты до конца. Правда, перечень недочетов не озвучил.

Но они видны невооруженным глазом, и главный из них — внешняя неаккуратность. Правда, жители улицы — не в претензии. Говорят, до этого было вполне сносно, но раз сделали, спасибо.

— Раньше здесь тоже был асфальт, правда, со временем его качество ухудшилось. Понятно, что чистоту надо навести, работа вроде как закончена, но не полностью: там куча, там завалено... Надо все доделать, — считает житель улицы Дмитрий Плисс.

Как рассказала житель улицы Валентина Викторовна, на улице сейчас другая проблема — аварийное состояние подпорных стен, которые ползут вместе с их домами. Женщина пожаловалась, что в городе подпорные стены начинают укреплять только после очередного случая обрушения.

Зато жителей абсолютно не волнует полное отсутствие на улице Нефедова тротуаров. То есть, судя по всему, пешеходная зона там могла бы быть, но по всей длине улица оказалась разделена на квадраты, ставшие палисадниками.

Это со стороны самих домовладений, с противоположной стороны потенциальная пешеходная зона и вовсе превратилась в непроходимые заросли кустарника. Почему вместо этого бурелома не сделать тротуар, остается неясным.

— Поскольку улица здесь тупиковая, сюда мало транспорта едет, я не думаю, что тротуар здесь имеет такую ценность, — ответил за всех домовладельцев Д.Плисс, стоя на проезжей части и сторонясь приближающегося автомобиля.