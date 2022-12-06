У горожан возникло много вопросов к капремонту улицы Горпищенко

Большое количество претензий было высказано ему за качество ремонта улицы Горпищенко. К примеру, жителям не нравятся «слишком высокие» фонарные столбы и вид остановочных комплексов. По словам П. Иено, на сегодняшний день все работы на объекте закончены, а замечания подрядчик исправит до 10 декабря.

«Помимо того, что мы осуществили замену большого количества коммуникаций, также мы обустроили ливневую канализацию, построили освещение. Кроме того, мы выполнили замену контактной линии, которая обеспечивает движение наших троллейбусов. Поэтому была проведена большая серьезная работа. Там, где есть объективные замечания, мы их выпишем подрядчику и устраним. Там, где нужно будет пояснить, мы будем объяснять, почему это сделано так. Есть определенные нормы, СНИПы, ГОСТы», — пообещал глава департамента.

По поводу замечания, что установленный остановочный павильон не такой же, как на противоположной стороне улицы, П.Иено объяснил, что «это было правильное решение», так как вдоль дороги идет достаточно большое количество коммуникаций, а у каждой инженерной сети есть своя охранная зона.

«Это связано с определенными нормами — нормами отступления от дороги, безопасностью дорожного движения. И, в том числе, это связано с прокладкой коммуникаций. На каждом решении мы неоднократно собираемся с подрядчиками и такие проблемные места обсуждаем», — пояснил директор дептранса.

Суворова закончат, но не всю

Кроме того, П.Иено рассказал, что до конца года все работы на ул.Суворова будут завершены, за исключением того участка дороги, где предыдущий подрядчик некачественно уложил историческую брусчатку.

«Но та историческая брусчатка, которая была предыдущим подрядчиком уложена некачественно, будет переложена уже в следующем году. Это связано не с нашими пожеланиями: идут судебные разбирательства, к подрядчику были выставлены все претензии и штрафы, пока не пройдет судебная экспертиза, мы не можем работать на данном участке дороги. Но в следующем году мы ее доделаем и улица приобретет совсем другой вид», — обнадежил П.Иено.

По словам главы департамента, в следующем году в Севастополе будет отремонтировано 105 дорог протяженностью около 50 километров. Из них 25 объектов должны успеть выполнить уже до конца декабря этого года.

Также в ближайшее время будут установлены остановочные павильоны на Ялтинском кольце, а на улице Капитанской сделают временные тротуары, чтобы ученые ИнБЮМа могли добираться до работы не по колено в грязи. На площади Захарова в следующем году на посадку к катерам планируется установить турникеты, как в метро.