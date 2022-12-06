Проект севастопольской городской электрички пока не готов

За нарушение сроков сдачи проектной документации Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, выступающий подрядчиком, был оштрафован заказчиком — ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) — более чем на полмиллиона рублей. Информация о ходе выполнения контракта, а скорее его невыполнения, размещена на сайте госзакупок.

Госконтракт на проектирование объекта капитального строительства «Организация движения «городской электрички» в Севастополе с использованием рельсовых автобусов РА-З в тактовом движении и организацией новых остановочных пунктов на маршрутах Севастополь-пассажирский – Камышовая Бухта, Севастополь-пассажирский – Золотая Балка» на сумму 130 миллионов рублей был заключен 21 октября 2021 года. Компании поставщику выплатили 30% аванс в сумме 39 миллионов рублей.

Согласно контракту, Университет путей сообщения в срок до 5 июля текущего года должен был предоставить заказчику проектно-сметную документацию объекта, но, работы не выполнены.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, проектной организации 6 августа была выставлена претензия: университет оштрафовали на 650 тысяч рублей.

Кроме того, на разработанную проектную документацию исполнитель должен был поучить положительное заключение госэкспертизы. Окончательно завершить работы должны били 30 ноября.

Концепция проекта городской электрички предусматривает организацию 12 остановочных пунктов железнодорожного транспорта по маршруту Камышовая бухта: 5-й километр Балаклавского шоссе – Первое отделение Золотой балки – Сапунгорский – Инкерман – Жидилова – Севастополь-пассажирский.

На городскую электричку придется 14% от общего пассажиропотока грода. На маршруте «Севастополь пассажирский» – «Камышовая бухта»должны курсировать девять поездов с интервалом движения 15 минут, а на участке между станциями «Разъезд «Сапунгорский» – «Золотая балка» интервал составит 40 минут.

Полностью работы над проектом должны быть завершены до 2025 года.