Проблема с записью к врачу пока не решена

По номеру «122» записаться на прием к врачу практически невозможно! — с такой жалобой севастопольцы обратились в прямом эфире к директору департамента здравоохранения Севастополя Виталию Денисову.

Впрочем, проблемы существуют не только с записью по телефону. «Куда исчезли врачи? Три раза приходила в 5-6 утра в поликлинику, но записи к эндокринологу не было во всех поликлиниках», — пожаловалась одна из звонивших. «На Госуслугах вообще невозможно записаться, а по номеру «122» — нереально, месяц звоню, а записи нет», — комментировали другие.

Ответ В.Денисова не слишком обнадежил. «Проблема записи была и остается», — сказал чиновник и посоветовал просить диспетчера кол-центра включать вас в лист ожидания.

«Записывается ваши фамилия, имя и отчество, адрес и телефон. Регистраторы за день до приема должны обзванивать записавшихся. Всегда есть люди, которые по каким-то причинам не могут прийти. По разным данным, это от 30 до 5%. Но если обзванивать и находить свободные места, как раз из листа ожидания сюда перезаписывают. Если действительно мы все отработали и мест на эти две недели нет, тогда как только открывается расписание на следующий период, в первую очередь записываются люди из листа ожидания», — сообщил глава департамента здравоохранения.

Также глава горздрава попытался объяснить, с чем связана вечная проблема с записью и как ее планируют решить.

«По узким специалистам это, прежде всего, должен решать участковый терапевт или участковый педиатр, но самая основная проблема — это, конечно, первичное звено. Укомплектованность у нас где-то 80%, но это ни о чем не говорит. Даже если завтра будет 100% укомплектованность, дорогие друзья (обратился В.Денисов к населению), проблема с записью останется. Здесь важна организация внутри учреждения, важно разведение потоков».

По его словам, так как он руководил огромной поликлиникой и знает обо всех проблемах не понаслышке. Он сейчас передает свой опыт главным врачам, а для сотрудников регистратур подготовят алгоритмы действия.

«Зачем алгоритмы? Если посмотреть все поводы, с которыми приходят люди, то поводы бывают разные и не обязательно там нужен врач», — пояснил директор департамента.

На сегодняшний день решение «разведения потоков» В.Денисову представляется так: в холлах поликлиник будут установлены медицинские посты, то есть, там поставят столы, за которыми будут сидеть медсестры, вооруженные тонометрами, бесконтактными термометрами и пульсоксиметрами.

«Приходит человек и говорит: «У меня давление», ему давление померили — вроде нормальное. Следующий вопрос элементарный нужно задать: есть головокружение — нет головокружения», — пояснил В.Денисов.

А дальше медсестра решит куда направить пациента: в кабинет доврачебной помощи либо кабинет неотложной помощи, а, может быть, в кабинет по выдаче справок и направлений или по выписке льготных рецептов, либо в кабинет диспансеризации. А есть еще смотровой кабинет — таким образом, в поликлиниках есть шесть кабинетов доврачебной помощи.

«Это тяжелый труд, но без этого поликлиника нормально работать не сможет. Если вам по самочувствию ждать не можете, обратитесь в кабинет неотложной помощи», — резюмировал В.Денисов.