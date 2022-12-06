Приглашают обсудить застройку в районе 5-го километра

Департамент архитектуры объявил публичные обсуждения проекта планировки территории в районе перекрестка шоссе Генерала Моргунова и пр.Генерала Острякова. На площади 2,53 га планируется построить многоквартирные жилые дома и торговый центр.

Для обсуждения проект был выложен на сайте департамента 2 декабря. До 16 декабря можно присылать свои замечания и предложения, их подытожат 26 декабря.

На перекрестке на 5-км собираются построить жилые дома, объекты предпринимательства и бытового обслуживания. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд не предусмотрено.

Квартал для размещения зданий жилого и общественно-делового назначения будет расположен на площади 1,8 га. Еще три четверти гектара займет улично-дорожная сеть.

На территории комплексной застройки возведут три 12-этажных дома, трехэтажное торгово-офисное здание и парковку на 208 автомобилей. Жилой комплекс сможет вместить около 600 жителей.

На заседании правительства Севастополя 5 июля 2022 года было принято распоряжение о комплексном развитии территории на пересечении ул.Генерала Моргунова и пр.Генерала Острякова. Суть решения — город не будет тратить 60 млн рублей на выкуп территории под развязку на 5-км, сносом и высвобождением займется сам застройщик, которому разрешили построить на оставшейся части участка комплекс жилых домов.

При этом членам архитектурно-художественного совета эскизный проект застройки не понравился и его отправили на доработку.