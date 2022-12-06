Письма и посылки в зону СВО можно отправить «полевой почтой»

В целях обеспечения доставки писем и посылок военнослужащим, выполняющим задачи специальной военной операции, в воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) Вооруженных Сил Российской Федерации.

Развернутая сеть ФПС обеспечивает доставку почтовых отправлений в подразделения, в которых военнослужащие выполняют задачи, сообщили в Минтстерстве обороны России.

Родственники военнослужащих отправить письмо могут через ближайшее почтовое отделение по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части.

«Адреса воинских частей можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва», — пояснил начальник управления ФПС Главного управления связи ВС РФ полковник Андрей Прикня.

В свою очередь военнослужащие также имеют возможность отправить личные письма домой. Для этого они обеспечиваются почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.