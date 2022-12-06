Набережную в Омеге нужно строить под надзором археологов

Перед началом реконструкции набережной и пляжа «Омега» проведут спасательные раскопки античной усадьбы надела №7, потому что памятник археологи попал в зону будущего благоустройства.

На сайте Севнаследия опубликовано положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы проекта, согласно которому в границах территории надела №7 должна появиться площадка по сбору водорослей и бытовых отходов, будут высажены кусты и деревья и уложена бетонная плитка.

«При этом предполагаются строительно-земляные работы, при которых существует угроза нанесения ущерба сохранности скрытым в земле элементам памятника археологии. В качестве мероприятий по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия «Усадьба надела №7» определено проведение археологических раскопок на площади 1195 кв.м», — говорится в заключении эксперта.

Античная хора на данный момент представляет собой «нерекультивированный задернованный раскоп размером около 20х20 м, с оплывшими краями. В этом искусственном углублении визуально различимы остатки конструктивных элементов древнего 28 сооружения, представляющие собой видимые на высоту до одного метра основания стен прямоугольных помещений.

На строительную площадку позовут археолога

В акте экспертизы говорится, что на археологический ландшафт (остатки древних дорог, руины усадьб и плантажных стен) реконструкция набережной окажет минимальное влияние, так как «общее направление проектируемых велосипедных и пешеходных дорожек, торговых павильонов и пляжной инфраструктуры совпадает с древней регулярной системой размежевания земель по системе Гипподама Милетского и соответствует градостроительной планировке».

Но для обеспечения сохранности объекта культурного наследия федерального значения — достопримечательное место «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита» строительные работы следует проводить в присутствии археолога.

Разрабатывать проектно-сметную документацию по реконструкции набережной в Омеге начали год назад. Проектом предусмотрен ремонт «твердых покрытий», высадка деревьев и кустарников, устройство системы орошения, уличного освещения, установка «городской мебели», малых архитектурных форм и туалета.