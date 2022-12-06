Глава государства осмотрел восстановленный участок Крымского моста

Как сообщила пресс-служба главы государства, президента сопровождал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. О ходе ремонтных работ В.Путину также рассказали главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов и заместитель генерального директора «Нижнеангарсктрансстроя» Евгений Чибышев.

Строители оперативно выполнили ремонт в рекордно сжатые сроки за 56 дней, хотя обычно такие работы могут занимать от полугода до года. При этом больше 20 дней были штормовыми. Всего на объекте работало 500 человек в круглосуточном режиме. Были заменены четыре пролета. Металлоконструкции, а это 1214 тонн, оперативно поставили из Воронежа, Кургана и Тюмени.

В.Путин во время посещения Крымского моста подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые регионы РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Состоялось также краткое общение Путина с рабочими, которые выполняют работы на мосту. На фоне продолжающихся угроз, официально озвучиваемых из Киева, о возможных новых атаках против Крымского моста и сопутствующих объектов инфраструктуры, Путин акцентировал важность сухопутный дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России», — отметил представитель Кремля.

Президент рассказал, что при проектировании Крымского моста его предлагали сделать уже, но глава государства настоял на увеличении ширины.

«Меня уговаривали сделать только две полосы [автомобильные] и только одну железнодорожную линию. Все-таки правильно, что настоял на том, чтобы с запасом было — на перспективу», — сказал глава государства за рулем автомобиля, на котором он вместе с вице-премьером М.Хуснуллиным проехал по Крымскому мосту.

Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подорван грузовик. Обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова.

Сейчас на мосту круглосуточно ведутся восстановительные работы. Полностью отремонтировать мост и восстановить сопутствующую инфраструктуру планируется до 1 июля 2023 года.