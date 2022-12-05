Задержаны предполагаемые грабители автосалона

Севастопольские и томские полицейские задержали подозреваемых в разбое и вымогательстве.

«Сотрудниками полиции задержаны двое подозреваемых в разбойном нападении на офис автосалона. Один из них также находился в розыске по обвинению в вымогательстве, которое было совершено на территории Красноярского края в 2019 год»,— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что ранее судимые злоумышленники в апреле 2022 года ворвались в севастопольский автосалон на ул.Вакуленчука. Они закрыли дверь изнутри, выстрелили в стену, связали персонал, повредили их телефоны. Похитив 21 миллион рублей и 30 тысяч долларов США, налетчики скрылись.

Одного из предполагаемых грабителей сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по городу Севастополю задержали в июле в Краснодаре. Второй недавно был задержан в Томской области местными оперативниками и их коллегами из Красноярска.

Сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Гагаринскому району Севастополя в отношении фигурантов расследуется уголовное дело по статье разбой по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

Задержанный в Томской области доставлен в Красноярский край, где ему дополнительно предъявлено обвинение в вымогательстве.

Оба подозреваемых заключены под стражу.