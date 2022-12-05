Выбрали королеву Бала хризантем

В Никитском ботаническом саду 4 декабря подвели итоги почти двухмесячного голосования за звание королевы Бала хризантем этого года. Победителем стал цветок сорта «Василий Лановой».

Как рассказали в пресс-службе сада, конкуренция в этом году была особенно жесткой. Самую прекрасную крупноцветковую хризантему надо было выбрать из 205 сортов и гибридных форм.

Голосовать могли как гости сада, так и все желающие из любого уголка планеты — на сайте и в социальных сетях НБС. В результате онлайн-голосования оказалось, что около 70% проголосовавших — это жители России, остальные — представители Украины, США, Нидерландов, Финляндии, Беларуси, Австрии, Казахстана, Швеции, Великобритании, Филиппин...

В финал вышли 27 сортов крупноцветковых хризантем, причем из этих претенденток 22 — выведены селекционерами Никитского ботсада, и только пять — результат интродукции наших учёных.

В тройке лидеров голосования оказались хризантемы «Василий Лановой», «Сон в облаках» (уверенное второе место) и «Северное сияние». Автор всех трех сортов — Наталья Смыкова.