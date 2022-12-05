У бухты Матюшенко создадут парк

Решение о перспективах создания парковой зоны, с принятием соответствующего постановления о проекте планировки территории в районе бухты Матюшенко, принято 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

Как сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов, парковую зону планируют создать в Нахимовском районе, вблизи Михайловской батареи.

– Основная цель данного проекта – формирование территории общего пользования, благоустройство парка с озеленением для отдыха и досуга жителей микрорайона. Парк общей площадью 5 га обеспечен проходом к морю и к причалу, откуда осуществляется отправление катеров», — представил проект М.Жукалов.

На заведании прозвучало, что проект прошел публичные слушания, согласован с Министерством культуры и Министерством обороны Российской Федерации.