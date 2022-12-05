«Стрелецкий форт» сохранят и благоустроят

Соответствующий проект планировки территории принят 2 декабря на заседании правительства Севастополя.

Согласно документу, в данном районе на площади в 20 га запланировано благоустройство сквера, формирование участка улично-дорожной сети, а также выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «15-я береговая батарея «Стрелецкий форт».

— Главная цель проекта — формирование территории общего пользования в границах объекта культурного наследия, – сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

По его словам, работы будут проводиться в два этапа. Первый включит формирование элементов планировочной структуры территории улично-дорожной сети в границах рассматриваемой территории площадью 2,5 га, второй —предусматривает благоустройство территории общего пользования в границах объекта культурного наследия 15-я береговая батарея площадью 2,6 га.

Входную часть хотят устроить со стороны ул.Щитовой. На территории —обустроить дорожки-настилы, установить малые некапитальные архитектурные формы, провести освещение, высадить деревья, устроить газоны.

Внутренние помещения заполнят экспонатами, посвященными истории батареи.

Исторический объект дополнят тематическим сквером, который расположится между индивидуальной жилой застройкой.

По словам М.Жукалова, проект межевания территории предлагает резервирование 29 земельных участков общей площадью в один гектар для организации улично-дорожной сети.

Прежде здесь находились металлические гаражи.

– Предлагаем зарезервировать эту территорию, чтобы в последующем использовать для размещения социальной инфраструктуры. К нам поступало очень много обращений о том, что здесь плотная жилая застройка, но недостаточно садов, школ и других соцобъектов, — сообщил директор департамента.

М.Жукалов также напомнил, что с 22 апреля по 23 мая 2022 года по данному объекту прошли публичные слушания.