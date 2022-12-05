Севастополец торговал нелегальным табаком в крупных объемах

В течение трех лет в Севастополе в 11 торговых точках в крупных объемах продавалась немаркированная табачная продукция. Организатор нелегального бизнеса — 32-летний местный житель — пойдет под суд.

В период с 2019 по 2021 годы мужчина, имея опыт работы торговым представителем в сфере реализации табачных изделий, наладил доставку, хранение и сбыт немаркированной табачной продукции в Севастополе, сообщили в пресс-службе следкома.

Нелегальный товар он складировал в арендованных гаражах и поставлял его предпринимателям на реализацию. Немаркированные сигареты он пересылал в Карачаево-Черкесскую Республику, Краснодар, Ставропольский край, Новосибирскую, Тверскую, Нижегородскую и Оренбургскую область. Кроме того, мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение, чтобы развозить сигареты оптовым покупателям.

Табачного нелегала задержали в октябре 2021 года. Во время обыска у него изъяли более 112 тысяч немаркированных пачек сигарет стоимостью более 12 миллионов рублей, а также около 900 тысяч рублей наличными, компьютерную технику. В рамках предварительного следствия проведены 87 биологических и четыре технико-криминалистических экспертиз.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для последующей передачи в суд.