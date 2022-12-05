С качеством мобильной связи на ПОРе поручено разобраться

Качество мобильной связи на Проспекте Октябрьской революции и окрестных улицах серьезно ухудшилось после демонтажа вышки на улице Кесаева, что связано со строительством школы.

Заняться этим вопросом 5 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя губернатор Михаил Развожаев поручил своему заму Марии Литовко.

По ее словам, у жителей района есть две противоположные позиции: одни жалуются на отсутствие связи и требуют установить базовую станцию, другие, наоборот, напуганы радиоизлучением.

– Планировалась установка антенно-мачтовых сооружений и базовой станции, – ответила на вопрос М.Литовко.

На это М.Развожаев поручил выехать на место и там оценить ситуацию.

– Берите главу района, департамент внутренней политики, организовывайте встречу. Все документы Роспотребнадзора есть, надо просто людям объяснить. Всегда найдется кто-то, кто расскажет, что инопланетяне прилетят, уши отвалятся от радиосигнала. Просто надо встретиться и посмотреть, если там нет никаких технических проблем, то надо заниматься, – сказал М.Развожаев.

Он также распорядился отработать вопрос в течение двух дней.

— В чем люди абсолютно правы, что сначала демонтировали, теперь ходим объясняем, почему не работает. Микрорайон жилой без сотовой связи или с плохо действующей. По этому случаю отработайте сегодня или завтра, – сказал глава города.