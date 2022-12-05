ПЗЗ приняли пока только для сельских муниципалитетов

Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) приняли 2 декабря на заседании правительства Севастополя в границах Андреевского, Качинского, Верхнесадовского, Терновского и Орлиновского внутригородских образований.

— ПЗЗ могут быть разработаны до утверждения документов территориального планирования, применительно к части территории поселения или городского округа подготовка ПЗЗ может осуществляться при отсутствии генерального плана, – в очередной раз заявил представляющий проект документа директор департамента архитектуры и градостроительства Максим Жукалов.

Он напомнил, что речь идет о документе территориального зонирования, которым устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения документа и внесения в него изменений.

Он также сообщил, что правила будут действовать для части территорий города Севастополя, в отношении которой они разработаны.

Принятые ПЗЗ обязательны для исполнения органами госвласти, местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, вне зависимости от форм собственности и гражданства.

Правилами определены 32 территориальные зоны, в отношении которых установлены градостроительные регламенты. На карте градостроительного зонирования установлены следующие виды территориальных зон: жилые, общественно-деловые, производственные, зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур, общественно-деловые зоны, социальные и специализированные, зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования.

М.Жукалов также напомнил о проведенной процедуре публичных слушаний, по ходе которых общее количество внесенных предложений и замечаний составило больше 8 тысяч. Все они рассмотрены на заседаниях комиссий по подготовке ПЗЗ, с выработкой рекомендаций.

— 5 сентября 2022 года на сайте правительства опубликовано заключение по результатам публичных слушаний. Зонирование территорий выполнено с учетом рассмотренных комиссией заявлений, — сказал М.Жукалов.

Теперь, в случае начинающегося нового строительства, все правила должны выдерживаться, а их нарушение к тому, что строящийся объект будет считаться самовольной постройкой.

М.Жукалов сообщил, что ПЗЗ опубликованы на сайте правительства Севастополя, однако в связи с требованиями соответствующего регламента качество опубликованных документов не позволит ознакомиться с параметрами использования конкретного земельного участка.

Поэтому в четверг, 8 декабря, обещают открыть публичный портал, на котором опубликуют карты градостроительного зонирования в качестве, позволяющем ознакомиться всем заинтересованным лицам с документами в полном объеме.

— Надо обязательно сделать в департаменте канал обратной связи и установить дни, когда специалисты давали бы людям консультации. Эта работа должна проводиться на протяжении какого-то время, пока основной наплыв вопросов будет разъяснен, — прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.

Вторую часть ПЗЗ — по Ленинскому, Нахимовскому и Гагаринскому районам обещают принять после 25 декабря, по результатам прохождения оценки регулирующего воздействия.