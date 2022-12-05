Остановочные павильоны на Фиоленте установят до конца года

Модернизированные остановки общественного транспорта обещают установить на Фиоленте до конца года, сообщил, 5 декабря на аппаратном совещании в правительстве Севастополя директор департамента транспорта Павел Иено.

По его словам, 15 декабря заканчивается конкурс и до конца года все остановочные павильоны будут установлены.

— Первую остановку мы сделали, она не соответствует тому, что мы хотели увидеть. Поэтому сейчас заново объявили конкурс, 15 декабря он заканчивается, и до конца года в планах у нас все завершить, — сказал П.Иено.

Напомним, что установленный на Фиоленте остановочный павильон вызвал немало критических замечаний, главным образом, из-за небольшого размера. По мнению жителей, его трудно воспринимать в качестве достаточного укрытия для людей нормальных размером, ожидающих общественного транспорта.