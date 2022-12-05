На Сапун-горе высадили 900 сосен

В минувшие выходные школьники Севастополя и добровольцы высадили 900 сеянцев краснокнижной сосны пицундской в районе Сапун-горы.

В мероприятии в рамках всероссийской акции «Сохраним лес», приняли участие 130 человек, сообщили в пресс-службе Севприроднадзора.

Время для высадки молодых растений — самое благоприятное. В дальнейшем за краснокнижными деревьями будут ухаживать сотрудники Севастопольского лесничества и Дирекции ООПТ и лесного хозяйства.

Цель акции «Сохраним лес» в 2022 году — высадить 70 млн деревьев по всей России. План перевыполнен уже на 658 тысяч деревьев.