Московскую ёлку проведут в Севастополе

«Новогоднюю ёлку Москвы организуют для юных крымчан в Севастополе. Представления будут идти с 19 по 24 декабря 2022 года в Драматическом театре имени Б. А. Лавренева Черноморского флота Российской Федерации. Мероприятие подготовил Московский дом национальностей при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы», — цитирует сообщение мэрии ТАСС.

Для ребят подготовили обширную программу. В частности, будут организованы выступления артистов, тематические мастер-классы и насыщенная развлекательная программа. Представления с участием Снеговика, Снежной бабы, Снегурочки, Деда Мороза и других сказочных персонажей создадут захватывающую праздничную атмосферу. У детей появится возможность больше узнать о культурном наследии, богатстве и разнообразии новогодних традиций народов России. По завершении развлекательной программы аниматоры проводят ребят в зрительный зал, где им покажут детский интерактивный спектакль «Золотой цыпленок».

«Главная цель проекта — поддержка детей льготных категорий. Новогоднюю ёлку Москвы посетят 3 600 юных зрителей в возрасте от пяти до 14 лет. В основном это дети военнослужащих Черноморского флота, принимающих участие в специальной военной операции, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой или попечительством, ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья», — говорится в сообщении.