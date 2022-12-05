«Мерседес» попался в «Паутину» ГИБДД

В Севастополе экипаж ДПС задержал злостного должника с более чем 140 неуплаченными штрафами, без ОСАГО и, вероятно, нетрезвого.

В ходе надзора за дорожным движением сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю остановили автомобиль «Мерседес», которым управлял 30-летний мужчина. В ходе проверки по базам ГИБДД, оказалось, что у автовладельца имеется 142 неуплаченных административных штрафа, в том числе за нарушение ПДД, на общую сумму около 100 тысяч рублей.

У водителя имелись признаки опьянения. От освидетельствования он отказался. За это ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет.

Кроме этого, на водителя было составлено еще 14 административных материалов, из них 13 — за несвоевременную уплату штрафов. Наказание за это — штраф в двукратном размере суммы неуплаченного, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50.

За отсутствие полиса ОСАГО на водителя составлен административный материал, наказание — штраф в размере 800 рублей.

Госавтоинспекторы вызвали судебных приставов, которые арестовали автомобиль правонарушителя и отправили на специализированную стоянку.

Работа по выявлению злостных неплательщиков административных штрафов, в том числе за нарушение ПДД, автоинспекторами ведется ежедневно с использованием специального программного обеспечения «Паутина».