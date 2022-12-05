Канализовать Байдарскую долину можно, но никак не получается

Следственный комитет и прокуратура занялись нарушениями, выявленными при исполнении госконтрактов по строительству сетей водоотведения в селах Байдарской долины.

11 госконтрактов

В конце октября Контрольно-счетной палатой Севастополя (КСП) было подготовлено исследование о реализации госпрограммы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры Севастополя» в части строительства сетей водоотведения в селах Байдарской долины. Из документа следует, что заказчик — ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» с 2016 по 2018 годы заключил 11 госконтрактов на проектно-изыскательские работы (ПИР) на 82,3 млн рублей. Работы выполнялись за счет средств федерального и городского (5%) бюджетов. По актам-приемки тогда выплатили 27 млн рублей. В дальнейшем все 11 госконтрактов были расторгнуты.

Ни в одном случае заказчик не воспользовался правом по взысканию штрафных санкций. При этом выданные для разработки документации ГУПС «Водоканал» технические условия подтверждали возможность подключения проектируемых объектов к обслуживающим сетям, но госэкспертизу проектная документация не прошла и строительно-монтажные работы так и не начались.

В мае 2022 года было принято решение о разработке научно-исследовательских работ или технико-экономических обоснований к разработке очередных ПИР, но, по сведениям КСП, на конец октября текущего года мероприятия по канализованию Байдарской долины в профильную программу включены не были.

Прокуратура проверила и передала материалы в Следственный комитет

По результатам прокурорской проверки строительства сетей водоотведения в селах Байдарской долины, основанной на расследовании КСП, в деятельности департамента городского хозяйства были выявлены нарушения нескольких статей Бюджетного кодекса РФ. Замгубернатору Севастополя Алексею Парикину, курирующему горхоз, было предложено их устранить.

Кроме того, в связи бездействием ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» в части применения штрафных санкций в отношении подрядных организаций, допустивших ненадлежащее исполнение своих обязанностей по госконтрактам и ненадлежащим изготовлением ГУПС «Водоканал» технических условий для проектирования систем водоотведения сел Байдарской долины, руководителям указанных организаций также внесены представления.

Копии материалов прокурорской проверки направлены в Следственный отдел по Ленинскому району ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Напомним, что вопросы водоснабжение и канализование Байдарской и Варнаутской долин не решаются долгие годы. По непонятным причинам они даже не включены в федеральные целевые программы.