Какие законы вступают в силу в декабре 2022 года
Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря — в материале, подготовленном пресс-службой Госдумы РФ.
1 декабря
Открытость госорганов
Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»). Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.
Встать на налоговый учет можно будет онлайн
Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.
Новый закон об иноагентах
Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него.
Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.
Единая система градостроения
В РФ будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.
Паспорт вместо полиса ОМС
При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.
Требования к операторам связи
Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.
Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.
2 декабря
Практическая подготовка обучающихся
У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.
Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.
Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу
Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи. Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.
17 декабря
Изменения в исполнительном производстве
ФССП России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.
Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.
26 декабря
Поддержка малого бизнеса
Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.
Бесплатная юридическая помощь
Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.
Учет научных исследований
Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.
Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.