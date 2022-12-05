Какие законы вступают в силу в декабре 2022 года

Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря — в материале, подготовленном пресс-службой Госдумы РФ.

1 декабря

Открытость госорганов

Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»). Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.

Встать на налоговый учет можно будет онлайн

Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись. Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

Новый закон об иноагентах

Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него.

Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

Единая система градостроения

В РФ будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.

Паспорт вместо полиса ОМС

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Требования к операторам связи

Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.

Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

2 декабря

Практическая подготовка обучающихся

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу

Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи. Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.

17 декабря

Изменения в исполнительном производстве

ФССП России сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

26 декабря

Поддержка малого бизнеса

Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше. Пример такого нарушения — технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

Бесплатная юридическая помощь

Расширяются полномочия Минюста России по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.

Учет научных исследований

Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.

Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.